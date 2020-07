Rai - Osimhen, tesseramenti solo da settembre ma c’è già l’ok per il ritiro, la situazione (Di martedì 28 luglio 2020) Il mercato al tempo del Covid è cambiato tantissimo, e sono tanti gli aspetti da tenere sotto controllo. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Osimhen, solo il 1° settembre il tesseramento ma sarà regolarmente in ritiro, la situazione - Spazio_Napoli : - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili RAI – Osimhen-Napoli, in giornata si deciderà se inserire Karnezis… - tuttonapoli : Rai - Osimhen, oggi si decide su Karnezis: il Napoli pagherà in 5 rate, i dettagli - Salvato95551627 : RT @claudioruss: Venerato a @CalcioNapoli24: “Call conference oggi tra #Napoli e agente di #Osimhen, si allenerà già ad inizio stagione: il… -