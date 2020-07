PS Plus di agosto 2020 a sorpresa: CoD Modern Warfare 2 gratis da oggi 28 luglio (Di martedì 28 luglio 2020) Del tutto a sorpresa, nelle ultime ore "mamma" Sony ha alzato il sipario prima del tempo sui PS Plus di agosto 2020. Come molti di voi già sapranno, si tratta di una selezione di videogiochi per PlayStation 4 che tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono mettere in download gratuitamente a cadenza mensile. Titoli che vanno così ad arricchire la Instant Game Collection, e che vanno naturalmente scaricati dal PlayStation Store in edizione digitale. Prima di scoprire quali siano le scelte di Sony, ricordiamo pure che con il Plus è possibile giocare in multiplayer online ai nostri giochi preferiti, avere accesso a sconti e bonus esclusivi e pure a dello spazio di archiviazione aggiuntivo grazie alla tecnologia ... Leggi su optimagazine

MarcheEuropa : ?? Nell'ambito del programma Erasmus Plus Vet, è stato pubblicato il bando M.a.k.e D.i.g.i.t.a.l, che offre 20 bors… - Informazioneli5 : RT @SkyTG24: PS Plus agosto 2020, tutti i giochi gratis - SkyTG24 : PS Plus agosto 2020, tutti i giochi gratis - leganerd : PS Plus agosto 2020, annunciati i giochi PS4 del mese ? - MCatzola : RT @PlayStationIT: Gioca a Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered già da domani e lanciati in sfide multiplayer con Fall Guys:… -