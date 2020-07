Pensioni, quota 100 scadrà ‘naturalmente’ nel 2021, si lavora ad una legge delega per riforma (Di martedì 28 luglio 2020) Sono ormai più che maturi i tempi per pensare ad un riforma del sistema Pensionistico. Un obiettivo in agenda per il quale proprio oggi Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, aprendo l’apposito confronto ha intanto annunciato che, come previsto, quota 100 resterà in vigore fino alla fine del 2021, indicando allo stesso tempo – attraverso una legge delega – lo strumento più idoneo per intervenire sulla revisione organica della materia. Catalfo: “Dall’Ape sociale ad Opzione Donna” Come ha poi affermato la ministra uscendo dal confronto, “Procederemo lungo due binari paralleli”. Quel che è cero è se ne tornerà a parlarne il prossimo 8 settembre, attraverso un appuntamento, ha affermato la Catalfo, che ... Leggi su italiasera

fattoquotidiano : Altro che Quota 100. Lavoriamo più ore per assegni sotto la media Ue e tra poco avremo la seconda maggior età pensi… - Notiziedi_it : Pensioni, Quota 100 e Ape sociale: le novità - Antiogu60 : ++STELLE GUERRIERE ++ Affari Sporchi.. prima di parlare d i Q100.. avete fatto dei conti su quanto costa tenere a L… - MinLavoro : #Pensioni, riparte Tavolo su riforma. @CatalfoNunzia: “#Quota100 resta, legge delega per revisione organica del sis… - italiaserait : Pensioni, quota 100 scadrà ‘naturalmente’ nel 2021, intanto si lavoro ad una legge delega per riforma -