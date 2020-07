Nuovi casi e focolai non lasciano tranquilla la Cina (Di martedì 28 luglio 2020) Anche se di poco, i casi positivi aumentano da quattro giorni e ne sono stati riscontrati a Pechino per la prima volta dopo tre settimane Leggi su ilpost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Oms, 1 milione di nuovi casi a settimana nell'ultimo mese #ANSA - Agenzia_Italia : In #Cina i nuovi contagi da #COVID19 sono ai massimi da marzo. - Corriere : Lombardia, nessun morto per il quarto giorno consecutivo. I nuovi casi sono 34, sette a Milano città - AndreaL27458904 : La Bolivia fa segnare un aumento di 1.148 casi (69.429) e 48 decessi (il totale sfiora i 2.600); Venezuela stabile… - AndreaL27458904 : Andamento preoccupante in Argentina, che fa segnare circa 4.900 nuovi casi e 120 nuovi decessi; il totale delle vittime supera quota 3.000; -