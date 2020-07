Napoli. Sequestro di rifiuti speciali pericolosi e non destinati all’Africa (Di martedì 28 luglio 2020) Maxi Sequestro operato dai funzionari di Agenzia dogane e monopoli in servizio all’Ufficio delle dogane di Napoli 1. Insieme a militari della Gdf hanno sottoposto a Sequestro all’incirca 42 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non, contenuti in quattro container destinati in Nigeria e Burkina Faso che, sulla base della documentazione accompagnatoria, avrebbero dovuto contenere, invece, effetti personali e masserizie. Denunciati 12 presunti responsabili. Tra i denunciati ci sono quattro italiani, due nigeriani, due ghanesi, un burkinabè e tre togolesi. Le accuse sono falsità ideologica, traffico illecito di rifiuti, ricettazione e violazioni al Testo unico ambientale. Le 42 tonnellate di rifiuti ... Leggi su laprimapagina

Laprimapagina : #Napoli Sequestro di rifiuti speciali pericolosi e non destinati all’Africa - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca #Porto Sequestrate 42 tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa - NapoliToday : #Cronaca #Porto Sequestrate 42 tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa - occhio_notizie : La scoperta - alcinx : RT @AdmGov: NAPOLI: contrasto ai reati ambientali; sequestrate al porto 42 tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa. I funzionari #… -