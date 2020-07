Morto a 100 anni Gianrico Tedeschi: volto del Carosello (Di martedì 28 luglio 2020) Classe 1920 e 100 anni compiuti lo scorso 20 aprile: si è spento il celebre attore e doppiatore italiano Gianrico Tedeschi. Alle sue spalle una carriera ricca di importanti traguardi e una vita privata segnata da eventi decisivi come la Seconda Guerra Mondiale. Il cordoglio del mondo del teatro. Morto Gianrico Tedeschi: la carriera e la passione per la recitazione La sua casa era il palcoscenico del teatro: “Il mio talento consiste solo nel sapere recitare. Oggi, con l’aria che tira, lo considero già molto“, dichiarava Gianrico Tedeschi, l’attore che nell’aprile scorso aveva compiuto 100 anni e deceduto ieri, in tarda serata. A dare il triste annuncio il magazine online Buongiorno ... Leggi su thesocialpost

Agenzia_Ansa : Morto a 100 anni #GianricoTedeschi, una vita in scena L'esordio in un lager, 70 anni di carriera da Strehler a Caro… - repubblica : È morto Gianrico Tedeschi: aveva 100 anni, esordì in un campo di prigonia [aggiornamento delle 08:31] - LaStampa : Morto a 100 anni il grande attore Gianrico Tedeschi, una vita in scena - AntonioDonatoPa : RT @rosadineve: Un altro lutto nel Teatro Un grande attore che ci priva della sua intelligente ironia Era arrivato a festeggiare 100 anno n… - simonafabbris : RT @globalistIT: È morto a 100 anni Gianrico Tedeschi, attore e antifascista che disse no a Salò -