Monteverde, iniziano i lavori a Piazza Scotti: cittadini perplessi sulla viabilità (Di martedì 28 luglio 2020) iniziano il lavori di restyling urbanistico per Piazza Scotti a Monteverde, come stabilito dal progetto portato avanti e approvato dalla del Movimento 5 Stelle legata alla Presidente del XII Municipio Silvia Crescimanno. Seppur le tavole progettuali vorrebbero una svolta green per questa luogo che collega Monteverde ai Colli Portuensi, numerose sono state le polemiche e le contrarietà sorte dai residenti del quartiere e le parti politiche rappresentante nel Consiglio municipale locale. Infatti oltre alla contrarietà del Partito Democratico sulla faccenda, in questi giorni i gruppi di Centrodestra hanno aperto una petizione di contrarietà al progetto che fino a oggi ha sfiorato le 500 firme. Nonostante l’iniziativa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

