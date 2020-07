Mercato Juventus, sfuma un obiettivo: rinnovo a un passo (Di martedì 28 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un profilo del Chelsea di Frank Lampard. D’oltremanica però non sarebbero arrivate buone notizie per i bianconeri: rinnovo ormai certo con Paratici che subisce la beffa. Willian Juve: il brasiliano rinnova col Chelsea Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sky Sports Uk” il Chelsea avrebbe già apparecchiato la tavola per il rinnovo contrattuale di Willian. Il centrocampista brasiliano sembrerebbe quindi destinato a rimanere a Londra. Leggi anche: Raul Jimenez Juventus, Paratici non molla: concorrenza folta Beffa per Paratici, che aveva inserito da tempo il profilo ... Leggi su juvedipendenza

