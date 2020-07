Macchie di sudore ADDIO: ecco il metodo che fa per te! (Di martedì 28 luglio 2020) Nel vostro armadio avete trovato dei capi di abbigliamento con delle Macchie di sudore? ecco di seguito tutte le soluzioni che vi aiuteranno ad eliminarle in modo definitivo. A seconda del tipo di tessuto e di che colore è il vostro capo di abbigliamento, esistono diversi metodi che vi consentiranno di eliminare le chiazze di sudore. Indumenti o dai colori scuri Per trattare i capi di abbigliamento dalle tonalità scure o variopinte, potete utilizzare: Il sale fino da cucina Bagnare con dell’acqua la chiazza di sudore, aggiungere un pizzico di sale fino e strofinare delicatamente con un cucchiaio o con una spazzola dalle setole morbide. Lavare il capo sotto l’acqua corrente e poi metterlo in lavatrice. Il bicarbonato di sodio Diluire 30 grammi di bicarbonato di sodio in una ... Leggi su pianetadonne.blog

Buongiorno dottore, al mio bambino sono comparse delle strane macchie sul corpo e non riesco a capire cosa siano. Un pediatra le ha definite strofuli, dovuti a caldo, sudore, morsi di zanzara. Il pedi ...

Le macchie d’olio L’olio è una materia molto grassa ... Come tutti sapete il borotalco è ottimo per assorbire il sudore, lascia un buon profumo di pulito ed è antitraspirante. Ma vi siete mai chiesti ...

