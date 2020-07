Lazio, altri 10 casi e un morto. Via a test passeggeri bus da Paesi a rischio (Di martedì 28 luglio 2020) Dieci 10 casi e un decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore nel Lazio. Dei nuovi contagi sei sono di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, uno da Spagna, uno da Turchia, uno... Leggi su ilmessaggero

