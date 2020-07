La sinistra esalta e approva la commissione censura e contro il web (Di martedì 28 luglio 2020) Se ne vantano pure. La Camera ha approvato oggi in prima lettura la cosiddetta commissione anti fake news e la maggioranza è fiera di una iniziativa dal carattere assolutamente censorio. In particolare esulta Maria Elena Boschi, che lamenta campagne d'odio che “vanno fermate”, senza spiegare chi può essere giudice di altri. «Fratelli d'Italia ha votato contrariamente all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla disinformazione ma continuerà a vigilare sull'attività dei commissari - afferma il deputato capogruppo di FDI in commissione Cultura, responsabile Innovazione del partito, relatore di minoranza del provvedimento, Federico Mollicone - La proposta di legge abbinata a mia prima firma recava la necessità di regolamentazione delle piattaforme digitali, al ... Leggi su iltempo

