Inter-Napoli, Gattuso: “Serve più anima. Da Milik mi aspettavo di più” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl possibile attacco contro il Barcellona, la prestazione di stasera, Osimhen, i calciatori in barca. Tanti gli argomenti affrontati da mister Gattuso ai microfoni di Sky, nel post-partita di Inter-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: Sulla prestazione: “Per vincere bisogna segnare e se ti capitano 5-6 occasioni e non segni, fai fatica. Oggi è stata una grande partita a livello qualitativo, la squadra mi è piaciuta. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol”. Sul lavoro in attacco in vista del Barcellona: “Sarà una partita diversa, l’Inter è più fisica e il Barcellona palleggia molto bene. Noi dobbiamo lavorare su quello che stiamo creando. In questo momento ci manca un po’ l’anima. Anche oggi ... Leggi su anteprima24

