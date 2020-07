Halo Infinite è ambietato su Zeta Halo, la conferma di 343 Industries (Di martedì 28 luglio 2020) Halo Infinite è stato annunciato come una sorta di riavvio spirituale della serie. 343 Industries sta costruendo il suo gioco in modo da tornare alla prima avventura di Master Chief, incluso il ritorno verso uno degli anelli di Halo. Il leader di 343 Industries Chris Lee ha confermato che "Halo Infinite sarà ambientato su Zeta Halo", che è anche noto come Installazione 07. I fan sospettano da tempo questa ambientazione, in seguito agli indizi trovati all'interno del trailer di Halo Infinite: Discover Hope del 2019. Ora che Lee ha confermato l'ambientazione di ... Leggi su eurogamer

