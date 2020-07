Gli fanno la multa, cinquantenne aggredisce due agenti della municipale (Di martedì 28 luglio 2020) accaduto lunedì 27 luglio il fatto di cronaca che ha coinvolto una pattuglia della polizia municipale. Due agenti erano infatti in servizio per rilevare eventuali incidenti stradali e proprio dopo ... Leggi su lanazione

AndreaScanzi : Vedi, Salvini: gli eventi, oggi, si fanno così. Impara dagli organizzatori di Saluzzo e dal pubblico meraviglioso c… - HuffPostItalia : Gli italiani tra gli ultimi in Europa per livello di istruzione. Solo Spagna, Malta e Portogallo fanno peggio - matteosalvinimi : Gli Italiani non possono pagare quello che non hanno, Partite Iva, artigiani, autonomi e professionisti non ce la fanno. #iostoconloro (2/2) - tommoxcliff : RT @stelladibroadw1: A me gli over 50 che insultano #Fedez quando ha semplicemente detto la cosa giusta mi fanno veramente ridere - krudotwit : @lazialeantifa Gioca ancora da Dio però. Fagli portare a spasso la nostra maglietta in Europa per un paio d’anni me… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli fanno Gli fanno la multa, cinquantenne aggredisce due agenti della municipale LA NAZIONE Genocidio nazista dei rom, ne furono uccisi 500 mila. Il 2 agosto inaugurato a Ustica, in Croazia, il più grande museo del mondo

Il prossimo 2 agosto a Ustica, in Croazia, verrà inaugurato il più grande museo al mondo dedicato a quella grande tragedia perpetrata dalla Germania nazista e dai suoi alleati con lo sterminio di alme ...

Fase 3: ricerca, per italiani priorità è far ripartire l'economia

Roma, 28 lug. (Labitalia) - Sono fra i meno preoccupati per una seconda ondata della pandemia, si aspettano di ritornare regolarmente al lavoro a settembre, sono fra i più soddisfatti del rapporto avu ...

Il prossimo 2 agosto a Ustica, in Croazia, verrà inaugurato il più grande museo al mondo dedicato a quella grande tragedia perpetrata dalla Germania nazista e dai suoi alleati con lo sterminio di alme ...Roma, 28 lug. (Labitalia) - Sono fra i meno preoccupati per una seconda ondata della pandemia, si aspettano di ritornare regolarmente al lavoro a settembre, sono fra i più soddisfatti del rapporto avu ...