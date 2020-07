Dal 2021 si potranno usare i pagamenti contactless fino a 50 euro (Di martedì 28 luglio 2020) (Foto: flickr.com)Aumenta anche in Italia il tetto di spesa per pagare con la modalità contactless. Lo annunciano Visa, Mastercard e Bancomat: da gennaio 2021 sarà possibile anche nel nostro paese effettuare transazioni fino a un massimo di 50 euro senza dover digitare il codice pin sui circuiti di pagamento gestiti delle tre società. In accordo anche con i principali operatori del mondo dei pagamenti digitali, il trio ha deciso così di raddoppiare la soglia massima di spesa prevista per le carte abilitate alla modalità contactless, che al momento per l’Italia è fissata a 25 euro. Nei prossimi mesi, le banche e i commercianti “adotteranno e strumenti e processi per l’implementazione e l’attuazione ... Leggi su wired

