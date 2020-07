Cuphead in arrivo su PS4? Il gioco compare sul PS Store del Regno Unito (Di martedì 28 luglio 2020) Cuphead potrebbe arrivare su PS4 se si crede a quanto comparso su PSN, diventando così completamente multipiattaforma, dopo il lancio su Nintendo Switch.Su Twitter sono comparse delle immagini che confermerebbero Cuphead nella sezione "Nuovi giochi" del negozio nel Regno Unito. Quindi dobbiamo aspettarci davvero il titolo in versione PS4? Forse è ancora presto per esultare, in quanto Sony ha rimosso l'immagine trapelata di Cuphead dal PlayStation Store UK, lasciando uno spazio evidente dov'era poco tempo fa. Senza dubbio questa è una mossa sospetta, quindi bisognerà tenere d'occhio lo Store per eventuali modifiche.Leggi altro... Leggi su eurogamer

