Bobo Vieri sfiora i 107 chili: la decisione spiazza i fan (Di martedì 28 luglio 2020) Da un po’ di tempo ormai Bobo Vieri non gioca più a calcio, e questo fattore unito all’alimentazione e alla situazione da covid-19 hanno fatto alzare di non poco l’ago della bilancia? L’ex giocatore, però, è risoluto e deciso a riprendere la forma perfetta: ecco cosa ha dichiarato ai suoi milioni di fan. Bobo Vieri è ingrassato? Ecco quanti chili ha preso La quarantena e lo stare chiusi in casa a causa del coronavirus hanno avuto effetti su tutti. Anche campioni con fisici statuari ne hanno risentito mettendo su qualche chiletto di troppo. Lo ha confessato di recente anche Bobo Vieri, che ospite a Porta a Porta ha rivelato di essere ingrassato di circa 11 chili, arrivando a ... Leggi su velvetgossip

