Antonella Elia, Zequila tuona: “Si aggrappa a Pietro perché è sola” (Di martedì 28 luglio 2020) Antonio Zequila ha accusato Antonella Elia di aggrapparsi al suo compagno Pietro Delle Piane soltanto perché nella vita è da sola. Antonio Zequila aveva affermato di non portare rancore verso i suoi compagni di viaggio del Grande Fratello Vip, specificando che ciò che è successo nella casa appartiene al gioco e non alla vita vera. … L'articolo Antonella Elia, Zequila tuona: “Si aggrappa a Pietro perché è sola” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

