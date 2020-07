Aereo PRECIPITA e si schianta. Sfiorati auto e pedone, il VIDEO in diretta (Di martedì 28 luglio 2020) Un piccolo Aereo biposto è caduto su una strada trafficata di un quartiere residenziale di Guabiruba, in Brasile. L’incidente poteva avere gravissime conseguenze, visto lo schianto incredibile che poteva far temere il peggio. Tutto è però andato bene, nonostante l’impatto così devastante in strada. Il filmato, ripreso in tempo reale, mostra il traffico che procede regolare sulla carreggiata e una donna intenta a camminare sul marciapiede, nel momento in cui l’Aereo arriva a terra. La scena è impressionante, con l’Aereo che si ribalta e riduce in vari pezzi. Incredibilmente, i due occupanti a bordo dell’Aereo escono incolumi dalla piccola cabina. Non meno fortunati il pedone e le auto che percorrevano la strada, ... Leggi su meteogiornale

Un piccolo aereo biposto è caduto su una strada trafficata di un quartiere residenziale di Guabiruba, in Brasile. L’incidente poteva avere gravissime conseguenze, visto lo schianto incredibile che pot ...

