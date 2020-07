Vodafone Battiti Live 2020 prima puntata: cantanti e scaletta 27 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Vodafone Battiti Live 2020 prima puntata. Torna anche quest’anno in tv su Italia 1 il Festival di Radionorba con una edizione particolare. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della prima serata mercoledì 27 luglio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Vodafone Battiti Live 2020 prima puntata Lo show andrà in onda da Otranto, sul mega palco allestito nel Castello Aragonese. Sin dalla prima puntata, però, toccherà altre città della Puglia grazie alle esibizioni on the road e ai gruppi ... Leggi su cubemagazine

SMSNEWSOFFICIAL : Torna l’appuntamento con la musica di “RADIONORBA VODAFONE BATTITI LIVE” dal 27 luglio su Italia 1 - retewebitalia : - zazoomblog : Vodafone Battiti Live torna la musica di Italia 1 da lunedì 27 luglio la lista dei cantanti - #Vodafone #Battiti… - Gianni695 : RT @GroupIrama: Oggi 26 luglio in onda su Radionorba e Telenorba la prima puntata del Radionorba Vodafone Battiti live. #irama https://t.co… - SaCe86 : PRIMA DIRETTA SU ITALIA 1 IN REPLICA IL 27 LUGLIO DI VODAFONE #BATTITILIVE 2020: CONDUCE ELISABETTA GREGORACI -