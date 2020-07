Serie BKT 37esima giornata tredicesimo risultato utile del Crotone contro il Frosinone poco incisivo per avere la meglio sui pitagorici (Di lunedì 27 luglio 2020) giovanni stroppaCrotone 1 Frosinone 0 Marcatori: Gomelt 80° Crotone (3-5-2): Festa, Cuomo, Marrone, Gigliotti (Golemic), Gerbo (Mustacchio), Crociata ( Benali), Gomelt, Zanellato (Barberis), Molina, Messias, Simy. All. Stroppa Frosinone (3-4-3): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Krajnc, Salvi, Gori, Haas, Maiello, Paganini, Ciano (Dionisi), Novakovich, (Ardemagni). All. Nesta Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo Assistenti: Scarpa – Schirru Quarto giudice a bordo campo: Giampiero Miele di Nola Ammoniti: Ciano, Gigliotti, Cuomo, Benali, Molina, Angoli: 6 a 3 per il Crotone Recupero:1 e 6 minuti Il Crotone dei record, con la mente già rivolta al prossimo campionato di Serie A, ha inanellato il ... Leggi su laprimapagina

robdeangeliss : ?? PODCAST IN DIRETTA: A.Milano_M91QuiCROTONE_Post CROTONE - FROSINONE 37° turno Serie BKT su @Spreaker - acspezia : LIVE! Serie BKT 19/20: Spezia-VirtusEntella 0-0 #SpeziaCalcio #SerieBKT - #SPEENT LIVE MATCH su… - Dalla_SerieA : Balata consegna le Ali della Vittoria al Benevento - - zazoomblog : Serie BKT: come vedere in streaming e in diretta la giornata 37 - #Serie #vedere #streaming #diretta - EmpoliCalcio : Leonardo Mancuso è uno dei 4 giocatori della Serie BKT 2019/20 sempre presenti nelle prime 36 giornate come Gori (P… -