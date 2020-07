Serie B, Spezia e Pordenone ai playoff. Crisi Frosinone (Di lunedì 27 luglio 2020) PERUGIA - A 90' minuti dal termine del campionato è sempre più calda la lotta in Serie B in zona playout e in zona playoff. Il Trapani passa a Perugia e resta aggrappato alla categoria complicando il ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B Il Crotone torna in Serie A dopo due anni Decisivo il pareggio tra lo Spezia e la Cremonese… - Gazzetta_it : #SerieB #Spezia in semifinale, che volate per playoff e playout! - CorSport : #SerieB, #Spezia e #Pordenone ai #playoff. Crisi #Frosinone ? ?? - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Serie B - Cosenza Show al Castellani: Riaperto il discorso salvezza - - sportli26181512 : #SerieB, Spezia e Pordenone ai playoff. Crisi Frosinone: La squadra di Nesta va ko ma resiste tra le otto, Salernit… -