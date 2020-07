Sarri: “Come ogni bambino sognavo lo Scudetto. L’ho vinto da vecchio” (Di lunedì 27 luglio 2020) Maurizio Sarri vince il primo campionato di Serie A, al primo anno alla guida della Juventus. Il tecnico di Figline Valdarno è orgoglioso della sua squadra, che ha saputo gestire al meglio un anno decisamente complicato: “Questa stagione è stata un’esperienza nuova per tutti. Io sono stato contentissimo di ritrovare i ragazzi cresciuti sul piano umano dopo il lockdown, sono rimasto sorpreso e contento. Quando entri nello spogliatoio ti affezioni, io come tutti i bambini sognavo di vincere lo Scudetto: l’ho vinto da vecchio ma l’ho vinto”. Foto: Sarri Twitter uff Juve L'articolo Sarri: “Come ogni bambino sognavo lo Scudetto. L’ho ... Leggi su alfredopedulla

Gazzetta_it : VIDEO #Sarri, da banchiere a campione d'Italia: il calcio come vocazione naturale #STRON9ER #JuveSamp #ScudettoJuve… - juventusfc : ?? #Sarri: «Siamo una squadra forte con ulteriori margini di miglioramento. La difficoltà nel far convivere due gioc… - MassimoCaputi : La Juventus non sa gestire il vantaggio e subisce la clamorosa rimonta dell'Udinese nel 2° tempo. La festa scudetto… - F202084530275 : @MischiGiordano Lo ricorderemo come lo scudetto di Sarri .Complimenti mister ora può far tornare Allegri ?? - clikservernet : Sarri: “Come ogni bambino sognavo lo Scudetto. L’ho vinto da vecchio” -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri “Come Partite rinviate Serie A, Marotta: «Campionato falsato. Hanno sbagliato» Corriere della Sera