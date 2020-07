Piglio, beccato a vendere cocaina ad un giovane: denunciato per spaccio (Di lunedì 27 luglio 2020) Nella giornata di sabato, i carabinieri di Piglio hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 34enne del posto. L’accusa che pende sul capo dell’uomo è quella di ‘detenzione ai fini di spaccio’ di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno raccolto elementi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che aveva ceduto a un giovane residente in un paese limitrofo un grammo di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane cliente è stato segnalato alla prefettura di Frosinone come assuntore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Nel tardo pomeriggio di ieri a Piglio, i militari della locale Stazione,hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 37enne, ...

