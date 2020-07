Oro, record storico: prezzo vicino ai 2000 dollari l’oncia (Di lunedì 27 luglio 2020) Oro: prezzo record, ecco perché Il prezzo dell’oro è vicino a sfondare il muro dei 2000 dollari l’oncia. Nelle prime ore di oggi, 27 luglio 2020, la quotazione del metallo prezioso ha premuto ancora una volta sull’acceleratore ed è riuscito ad oscurare improvvisamente i precedenti massimi messi a segno nel settembre del 2011 (1.929,09 dollari l’oncia). I dati da record Nelle prime ore di oggi, 27 luglio, durante la sessione asiatica, il prezzo dell’oro (spot gold) ha accelerato sfondando quota 1.943 $ (dollari) l’oncia e oscurando i massimi di 9 anni fa. Anche i futures sono avanzati di oltre il singolo punto percentuale sopra i 1.926 $. Perché il ... Leggi su tpi

SkySport : Verona-Lazio, Immobile da record: 'Manca poco per capocannoniere e Scarpa d'Oro' - Gazzetta_it : #Immobile e un campionato da record: superato #Angelillo, #Higuain e #Scarpa d'oro nel mirino - doveinvestire1 : La corsa dell'#oro è inarrestabile, all'apertura delle contrattazioni della settimana ha raggiunto il massimo stori… - infoiteconomia : L'oro vola a 1.929 dollari, è record storico - infoiteconomia : Oro: è record storico. Cosa sta succedendo? -

Ultime Notizie dalla rete : Oro record

(Teleborsa) - Le borse europee si confermano caute assieme a Piazza Affari, a dispetto del miglioramento dell'indice IFO tedesco, che conferma la ripresa dell'economia tedesca. A frenare i listini ci ...Errore clamoroso dell’arbitro Chiffi in Roma-Fiorentina, che non ferma l’azione (che porterà al gol decisivo per i giallorossi) dopo aver toccato e deviato il pallone, doveva interrompere il gioco e s ...