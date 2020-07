Ognì maledetto lunedì – Gridiamo al complotto contro i poteri forti! (Di lunedì 27 luglio 2020) Buongiorno cari amici lettori e benv… fa troppo caldo, tanto sapete già tutto. Questa settimana Gridiamo al complotto contro i poteri forti che lunedì hanno dichiarato che non verrà consegnato il Pallone D’Oro 2020. Proprio nell’anno in cui Ciccio Caputo ha dato il meglio di sé segnando 20 gol. Coincidenze? Sì. Ma il podio Caputo-Bruno Peres-Lucioni era già scritto. Lunedì si è anche giocata Juve-Lazio, con la sfida nella sfida fra CR7 e Immobile ma lo scatto migliore della serata rimane senza dubbio questo: Visualizza questo post su Instagram 60 gol in 3. Un post condiviso da CALCIATORI BRUTTI (@calciatoribrutti) in data: 20 Lug 2020 alle ore 2:47 PDT L'articolo Ognì maledetto ... Leggi su ilfattoquotidiano

