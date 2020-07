Migranti, altri 114 sbarcano nella notte a Lampedusa. A Caltanissetta ritrovate 118 delle 184 persone in fuga dal Cara (Di lunedì 27 luglio 2020) Mentre il Viminale sarebbe alla ricerca di una nave per la quarantena per i Migranti di Lampedusa, sull’isola continuano gli sbarchi: nella notte sono stati soccorsi due barconi per un totale di 114 Migranti. Settanta tunisini sono stati rintracciati dalla Guardia costiera, altri 40 sono stati soccorsi dalla Capitaneria: si tratta di 4 marocchini e 40 originari del Bangladesh. Inoltre un’altra imbarcazione sarebbe entrata in acque italiane con 44 persone a bordo ed è stata soccorsa dalla Guardia costiera. Le persone sbarcate a Lampedusa sono state portate nel centro di accoglienza dove al momento si trovano circa 650 ospiti. Nei giorni scorsi il sindaco Totò Martello aveva denunciato «una situazione ... Leggi su open.online

