Marsala: trovato con 108 grammi di cocaina pura e 5.000 euro. Denunciato dalla Polizia di Stato (Di lunedì 27 luglio 2020) Continua l’attività antidroga della Polizia di Stato di Marsala che, dopo l’operazione condotta qualche giorno addietro con la scoperta di una piantagione di marijuana in C.da Berbaro e l’arresto di due persone, nella giornata di ieri, in C.da Strasatti ha rinvenuto 108 grammi di cocaina pura pronta per essere “tagliata” e immessa sul mercato. Al... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

