Le dichiarazioni di Maurizio Sarri: “È lo scudetto di Ronaldo e Dybala” (Di lunedì 27 luglio 2020) Riportiamo le dichiarazioni di Maurizio Sarri che, dopo il primo trofeo europeo conquistato l’anno scorso alla guida del Chelsea, ha portato a casa anche quello italiano da allenatore della Juventus. Il tecnico toscano rende innanzitutto merito ai giocatori, due in particolare: “Cristiano e Dybala fanno la differenza, la grande parte dello scudetto è merito loro. Questa stagione è stata difficile. Vincere è difficile in una squadra che vince da tanti anni. Non è stata una passeggiata rimanere a certi livelli, non bisogna mai dare nulla per scontato”. Le dichiarazioni di Maurizio Sarri Poi passa ad elogiare la società: “Il presidente (Agnelli) è un grande personaggio, ti sta vicino soprattutto nelle ... Leggi su sport.periodicodaily

