Il maresciallo davanti al Gip, proseguono gli interrogatori dei carabinieri di Piacenza (Di martedì 28 luglio 2020) "Dopo trent'anni di onorata carriera, senza mai aver avuto una sanzione disciplinare, come posso stare umanamente? Lo potete capire". A parlare è il maresciallo Marco Orlando, ex comandante della caserma dei carabinieri Levante di Piacenza, agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Odysseus che vede coinvolti altri nove uomini dell'Arma. Interrogato questa mattina dal Gip e del sostituto procuratore Matteo Centini, Orlando si è avvalso della facoltà di non rispondere.In carcere sono finiti, invece, cinque carabinieri per i reati più vari, tra cui abuso d'ufficio, spaccio, estorsione, peculato e tortura; altri tre militari hanno obbligo di firma e uno di dimora. In tribunale oggi si è svolto anche l'interrogatorio di Mery Cattaneo la compagna dell'appuntato ... Leggi su ilfogliettone

