Halo Infinite avrà nemici più intelligenti che potranno cambiare anche armi (Di lunedì 27 luglio 2020) Il franchise di Halo è sempre stato incentrato sul suo gameplay, sulla grafica di alta qualità per ogni generazione di console e, soprattutto per l'intelligenza artificiale dei nemici. Le campagne sono più impegnative in ogni gioco a causa dell'intelligenza artificiale degli avversari. Alcuni infatti sfruttano gli scudi, mantengono la distanza e fiancheggiano i giocatori, e utilizzano una serie di altre tattiche che molti giochi non hanno.Ovviamente anche in Halo Infinite i giocatori si aspettano la presenza di queste caratteristiche: a tal proposito, il capo di 343 Industries Chris Lee e il design leader Jerry Hook hanno discusso brevemente di ciò che i giocatori dovranno aspettarsi dal prossimo capitolo. Secondo Lee, riportare i Brute nel franchising era ... Leggi su eurogamer

