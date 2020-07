Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio si separano dopo 17 anni: Non Dirò Il Tuo Nome contiene un messaggio nascosto? (Di lunedì 27 luglio 2020) Ora che Gianluca Grignani e Francesca Dall'Olio si separano tutte le riviste specializzate in gossip tirano le somme. L'indiscrezione, tuttavia, arriva dal buco della serratura di Dagospia che addirittura propone una campagna di solidarietà a favore del cantautore che interrompe il suo matrimonio dopo 17 anni. A rompere le catene sarebbe stata la moglie, la fotografa Francesca Dall'Olio, e per questo Gianluca avrebbe deciso di mettere in vendita la casa-studio e concentrarsi sulla pubblicazione del triplo album in prossima uscita, nel quale è contenuto il singolo Non Dirò Il Tuo Nome, secondo capitolo della storia La Mia Storia Tra Le Dita ma anche indizio della vita personale del cantautore. Questo, almeno, ... Leggi su optimagazine

