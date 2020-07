Gelsomini calpestati. Giovani in fuga dalle tre piaghe della Tunisia (Di lunedì 27 luglio 2020) Economia stagnante, alti tassi di disoccupazione, confini roventi – da un lato la Libia, in guerra permanente; dall’altro l’Algeria, off-limits per via dei contagi di Covid-19 che continuano a salire. La Tunisia dove è volata oggi la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è il primo Paese di provenienza dei migranti sbarcati illegalmente in Italia, pari al 35 per cento delle nazionalità dichiarate. È un Paese in cerca di stabilità da quasi 10 anni, che dalla Rivoluzione dei Gelsomini ad oggi ha cambiato ben 11 governi e ora si appresta a formarne uno nuovo. È un Paese da cui sempre più Giovani – spesso istruiti e frustrati da un futuro impossibile – scelgono di fuggire. Lampedusa è vicina e con lei l’azzardo del sogno europeo.La crisi ... Leggi su huffingtonpost

