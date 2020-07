Firenze: Azzolina, la scuola riprende regolarmente il 14 settembre, spazzate via le perplessità (Di lunedì 27 luglio 2020) Le lezioni si faranno anche al teatro della Pergola. La ministra loda la collaborazione fra gli enti locali, assicura l'arrivo del personale scolastico necesario, ma non dice una parola sui banchi a rotelle, da Lei fortemente voluti Leggi su firenzepost

infoitinterno : Ritorno in classe, Azzolina annuncia: “A Firenze si farà lezione anche al Teatro della Pergola” - orizzontescuola : Ritorno in classe, Azzolina annuncia: “A Firenze si farà lezione anche al Teatro della Pergola” - orizzontescuola : Ritorno in classe, Azzolina a Firenze: “Classi pollaio? Colpa dei tagli del passato, con il Recovery Fund si cambia” - FirenzePost : Firenze: Azzolina, la scuola riprende regolarmente il 14 settembre, spazzate via le perplessità - TgrRaiToscana : Il ministro @AzzolinaLucia a #Firenze: 'Investire sull'edilizia scolastica per classi meno affollate' #RecoveryFund… -