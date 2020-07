Felicità e salute: gestire le emozioni per stare bene (Di lunedì 27 luglio 2020) Una nuova interessante ricerca sottolinea come il proprio stato di salute dipenda anche da come si impara a gestire la felicità Le prove che legano una vita felice ad una salute migliore aumentano sempre di più col tempo. Una nuova ricerca mostra come le persone che hanno imparato a gestire la propria felicità stiano anche di più in buona salute rispetto a chi non l’ha fatto. gestire le emozioni: un percorso strutturato La ricerca, pubblicata su Association of Psichological Science, ha confrontato due gruppi di pazienti: uno ha seguito un percorso di gestione delle emozioni finalizzato a gestire felicità e stress e l’altro, di controllo, no. Un gruppo di 155 adulti di età compresa ... Leggi su tuttotek

