Cuneo, un’altra accusa di alienazione parentale: ci sarà l’ennesimo muro di gomma? (Di lunedì 27 luglio 2020) A Cuneo, quattro fratelli di 6, 11, 14 e 16 anni sono stati separati e rinchiusi in quattro differenti Case famiglia e i due maggiori hanno cominciato lo sciopero della fame perché vogliono tornare a casa dalla loro madre, accusata di alienazione parentale. Il terzogenito ha anche tentato la fuga dalla struttura perché voleva tornare a casa dalla madre e voleva vedere i fratelli. Il piccolo ha raccontato in una lettera la sofferenza per l’inspiegabile crudeltà della separazione dalla madre. L’associazione Madri Unite contro la violenza ha promosso sui social una staffetta per lo sciopero della fame, alla quale hanno aderito Fiorella Mannoia e Veronica Giannone. I fatti sono stati presentati durante la conferenza stampa “Le ombre del sistema affidi. Il caso di quattro fratelli di ... Leggi su ilfattoquotidiano

