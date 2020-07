Crotone-Frosinone 1-0: il Crotone vince allo scadere della partita (Di lunedì 27 luglio 2020) Stasera 27 Luglio 2020 alle ore 21:00 nello Stadio Ezio Scida si è disputata la partita Crotone-Frosinone vinta dal Crotone 1-0. Sconfitta per 1-0 del Frosinone, contro il già promosso Crotone. Una bruttissima figura per i gialloazzurri senza gioco, senza anima, senza coraggio. Alla fine decide Gomelt all’ottantesimo. Leggi anche: Pordenone-Salernitana 1-1: friuliani ai playoff Primo Tempo 15′ Pericolo Crotone: Annullato un gol per fallo di Simy su Brighenti. 24′ Pericolo Frosinone: Paganini sulla destra, pallone in area di rigore, ne Novakovic ne Ciano arrivano sul ... Leggi su sport.periodicodaily

Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Serie B - Cosenza Show al Castellani: Riaperto il discorso salvezza - - planetafutgol : Ya jugados #SerieB Pordenone 1-1 Salernitana Perugia 1-2 Trapani Cittadella 1-0 Venezia Spezia 0-0 Virtus Entel… - LeFootballenD2 : #SerieB résultats : Benevento 0-1 Chievo Cittadella 1-0 Venezia Crotone 1-0 Frosinone Empoli 1-5 Cosenza Juve Stab… - JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? VIE: Ascoli-Benevento, Chievo-Pescara, Cosenza-Juve Stabia, Cremonese-Pordenone, Virtus-Citadella, Frosi… - Peppe_FN : E anche il penultimo turno vola via Cade la capolista #Benevento contro il #Chievo mentre il #Crotone batte il… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Frosinone Crotone-Frosinone, Serie B: streaming, formazioni, pronostici Il Veggente DIRETTA/ Crotone Frosinone (risultato finale 1-0) video DAZN: Gomelt accende la festa

DIRETTA CROTONE FROSINONE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI! Crotone Frosinone è a tutti gli effetti un big match, ma senza gli interessi di classifica che avrebbe potuto avere fino a qualche sett ...

Serie B, i risultati della 37a giornata: colpaccio del Cosenza, cadono Empoli e Salernitana

Si è conclusa anche la 37a giornata di Serie B con tutti i verdetti che ne sono conseguiti, ad una sola partita dalla fine del campionato regolamentare. Dopodiché di che ci saranno naturalmente i play ...

DIRETTA CROTONE FROSINONE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI! Crotone Frosinone è a tutti gli effetti un big match, ma senza gli interessi di classifica che avrebbe potuto avere fino a qualche sett ...Si è conclusa anche la 37a giornata di Serie B con tutti i verdetti che ne sono conseguiti, ad una sola partita dalla fine del campionato regolamentare. Dopodiché di che ci saranno naturalmente i play ...