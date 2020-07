Coronavirus in Piemonte, l'aggiornamento della situazione (Di lunedì 27 luglio 2020) TORINO Nel bollettino stilato oggi dall'Unità di crisi compaiono 4 nuovi casi, un decesso e tre guarigioni. Le persone attualmente positive sono 802. 26.022 PAZIENTI GUARITI E 659 IN VIA DI GUARIGIONE ... Leggi su gazzettadalba

SkyTG24 : Coronavirus Piemonte, la Regione avvia indagine su gestione emergenza - EmMicucci : #Coronavirus. #lazio terza regione d'Italia per numero di casi attualmente positivi: 944. Poco meno del Piemonte co… - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio terza regione per contagiati in isolamento domiciliare: 742 casi. Al primo posto la Lombardia… - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio, prima regione per numero di contagiati ricoverati con sintomi e seconda per malati in terapia… - Zipnews : '#Coronavirus, 1 decesso e 3 contagi in più rispetto a ieri in #Piemonte' #zipnews -