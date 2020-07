Coronavirus: Fontana, 'con Dama Spa su camici negozio del tutto corretto' (2) (2) (Di lunedì 27 luglio 2020) (Adnkronos) - Fontana ha poi precisato di aver "spontaneamente considerato di alleviare in qualche modo l'onere dell'operazione, partecipando personalmente, proprio perché si trattava di mio cognato, alla copertura di una parte di quell'intervento economico. Si è trattata di decisione spontanea, volontaria e dovuta al rammarico nel constatare che il mio legame di affinità aveva solo arrecato svantaggio ad una azienda legata alla mia famiglia. E così quel gesto è diventato sospetto, se non addirittura losco". Non è vero, secondo Fontana, "che la rinuncia al pagamento, definita 'donazione' con spirito del tutto irridente e poco nobile, sia dipesa dalla presenza di Report, 'che già stava interessandosi alla fornitura camici'". Report in realtà si è palesata con ... Leggi su liberoquotidiano

(Adnkronos) - Fontana ha poi precisato di aver "spontaneamente considerato di alleviare in qualche modo l'onere dell'operazione, partecipando personalmente, proprio perché si trattava di mio cognato, ...

Ecco come Fontana "non" ha spiegato le ricostruzioni da lui definite false sulla vicenda dei camici

Come anticipato dal suo profilo social, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, lunedì mattina è intervenuto in Cosiglio regionale "per rispondere - come da lui dichiarato - alle tropp ...

