Carburante adulterato e di contrabbando: sequestrata una pompa di benzina (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, su disposizione della locale Procura, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno sottoposto a sequestro, a Pontecagnano (Sa), un impianto stradale di distribuzione di carburanti e circa 5.000 litri tra gasolio, benzina ed olio lubrificante. Il provvedimento del G.I.P. scaturisce da una verifica fiscale in materia di accise sui prodotti energetici svolta, con il coordinamento del Gruppo di Salerno, dalle Fiamme Gialle della 1^ Compagnia, che hanno in questo modo riscontrato una serie di anomalie nella gestione del distributore, appartenente al circuito delle cd. pompe bianche. I successivi sviluppi investigativi hanno poi messo in luce lo stoccaggio di Carburante in quantità superiore alla capienza massima dei serbatoi, conseguenza degli artifici contabili con i quali il responsabile aveva ... Leggi su anteprima24

