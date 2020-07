Battiti Live 2020: presentatori, scaletta e cantanti prima serata 27 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) La settimana si apre all’insegna della musica e grandi emozioni con Battiti Live 2020. Il noto evento, nato nel 2003 e in onda oggi 27 luglio dalle 21:15 su Italia 1, approda al primo dei suoi sei appuntamenti e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.Segui Termometro Politico su Google News Neppure il Coronavirus è riuscito a bloccare l’attesa manifestazione artistica che, seppur con le dovute precauzioni e accorgimenti, torna più forte che mai con una nuova edizione ricca di sorpresa, ospiti speciali, straordinarie performance e momenti di commozione. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Battiti Live! E’ stato un anno davvero difficile e, benché il peggio sia passato, lo spettro del Covid-19 ci ... Leggi su termometropolitico

