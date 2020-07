Alex Zanardi è stato operato ancora, al San Raffaele di Milano: è in terapia intensiva e in condizioni “stabili” (Di lunedì 27 luglio 2020) L’ospedale San Raffaele di Milano ha comunicato che il famoso pilota e atleta Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento di neurochirurgia «per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo» e ha aggiunto che Leggi su ilpost

