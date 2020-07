Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 15:30 (Di domenica 26 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULL’A1 FIRENZE-Roma CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE SUD SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO CON CODE A TRATTI SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA STRADA DEL LUNGOMARE TRA FOCEVERDE E RIO MARTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL RALLY DI Roma CAPITALE ATTIVE LIMITAZIONE AL TRAFFICO AL PASSAGGIO DELLE VETTURE ALL’INTERNO DEI COMUNI DI ROCCA DI CAVE, ROCCA SANTO ... Leggi su romadailynews

