Stadio Palermo, il sindaco Orlando: “Mai avuto dubbi, rosanero devono giocare al Barbera” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato la convenzione per la concessione dello Stadio “Renzo Barbera”.La notizia è stata commentata da alcuni esponenti della politica locale, come il sindaco Leoluca Orlando, le cui dichiarazioni sono state raccolte dalla redazione di Mediagol.it."Non ho mai avuto dubbi su serietà e impegno della maggioranza del consiglio comunale - ha detto Orlando - perché avvenisse ciò che è naturale e cioè che la squadra di calcio di Palermo giocasse nello Stadio di Palermo. Si apre ora una fase importantissima per la squadra, la società e la città tutta perché prosegua e si rafforzi il cammino verso ... Leggi su mediagol

