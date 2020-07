Show Hysaj, da difensore a furia in attacco (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo 188 gare all’asciutto è arrivato anche per Elseid Hysaj il primo gol in Serie A, ma al di là del gol, la prestazione del difensore azzurro è stata esaltata da tutti i quotidiani oggi. Voto 7 dalla gazzetta dello Sport che commenta Primo gol in A per l’1-0 alla presenza n°188. Poi, va vicino al bis. Ispirato, ma anche libero. Connessione rapida, potente. 7 anche dal Mattino Primo gol col Napoli, secondo da professionista (inBcon l’Empoli il 17 aprile del 2014) . Sblocca la gara con un destro secco, sul quale Consigli si tuffa in ritardo coronando un match fatto di due assist non sfruttati prima da Milik, poi da Insigne e del secondo gol negato da Consigli. Addirittura 7,5 invece dal Corriere dello Sport Segna il primo gol in Serie A della sua carriera dopo 188 partite e quella rete lo scatena. E’ ... Leggi su ilnapolista

napolista : Show #Hysaj, da difensore a furia in attacco Tutti i quotidiani premiano il terzino azzurro autore della sua prima… - phierpez : Hysaj show con il Sassuolo, Elsi migliore in campo sui quotidiani: 'In attacco è una furia, vola sulla fascia: il g… - CalcioNapoli24 : - tuttonapoli : 'Vola su tutta la fascia, è una furia', quotidiani impazziti per l'Hysaj show col Sassuolo - SiamoPartenopei : Hysaj show con il Sassuolo, Elsi migliore in campo sui quotidiani: 'In attacco è una furia, vola sulla fascia: il g… -

Ultime Notizie dalla rete : Show Hysaj Hysaj show con il Sassuolo, Elsi migliore in campo sui quotidiani: "In attacco è una furia, vola sulla fascia: il gol lo scatena" CalcioNapoli24 "Vola su tutta la fascia, è una furia", quotidiani impazziti per l'Hysaj show col Sassuolo

Uno dei migliori in campo in casa Napoli nel match di ieri sera contro il Sassuolo è senza dubbio Elseid Hysaj, che dopo quasi duecento partite in azzurro ha trovato la sua prima rete. Per noi di ...

Napoli-Sassuolo, Hysaj show. Le pagelle dei quotidiani: "È una furia, serata straordinaria"

Il migliore della gara Napoli-Sassuolo è stato sicuramente Elseid Hysaj, l'albanese è stato autore del suo primo gol in maglia azzurra. Il Napoli, dopo la brutta sconfitta arrivata a Parma, si rialza ...

Uno dei migliori in campo in casa Napoli nel match di ieri sera contro il Sassuolo è senza dubbio Elseid Hysaj, che dopo quasi duecento partite in azzurro ha trovato la sua prima rete. Per noi di ...Il migliore della gara Napoli-Sassuolo è stato sicuramente Elseid Hysaj, l'albanese è stato autore del suo primo gol in maglia azzurra. Il Napoli, dopo la brutta sconfitta arrivata a Parma, si rialza ...