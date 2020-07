Serie A, Roma-Fiorentina: Fonseca ritrova Dzeko dal 1′, Iachini senza Cutrone. Le formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Alle 19,30 la Roma dovrà vedersela contro la Fiorentina.Gli uomini di Paulo Fonseca vogliono provare a blindare la quinta posizione in classifica così da potersi concentrare sull'impegno di Europa League contro il Siviglia. I giallorossi dovranno prima battere i viola di Iachini che nelle ultime tre uscite hanno conquistato ben 7 punti. Le formazioni ufficiali.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Panchina: Fuzato, Zappacosta, Cristante, Perotti, Villar, Cetin, Kalinic, Fazio, Zaniolo, Pastore, Perez, Kluivert. Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, ... Leggi su mediagol

