S.T.A.L.K.E.R. 2 impressiona in nuove immagini e promette uno degli open-world più vasti e stupefacenti (Di domenica 26 luglio 2020) Uno degli annunci più apprezzati e inaspettati dell'Xbox Games Showcase di alcuni giorni fa è stato indubbiamente S.T.A.L.K.E.R. 2, il ritorno di una serie iconica nel panorama PC che arriverà anche su Xbox Series X come un'esclusiva console al lancio.Per quanto il nuovo trailer si sia rivelato una grande sorpresa, S.T.A.L.K.E.R. 2 è un progetto che è stato annunciato più di due anni fa e che per molto tempo è sparito dai radar. Le speranze si mischiano quindi inevitabilmente con un minimo di sano scetticismo ma non possiamo che essere felici delle nuove immagini e delle informazioni che gli sviluppatori hanno deciso di condividere in occasione dell'annuncio della versione Xbox Series X.Prima di tutto gli sviluppatori vogliono rimanere fedeli al franchise di S.T.A.L.K.E.R. e per questo ... Leggi su eurogamer

infoitscienza : S.T.A.L.K.E.R. 2 impressiona in nuove immagini e promette uno degli open-world più vasti e stupefacenti - RedShift_Gaming : S.T.A.L.K.E.R. 2 impressiona in nuove immagini e promette uno degli open-world più vasti e stupefacenti… - zazoomblog : S.T.A.L.K.E.R. 2 impressiona in nuove immagini e promette uno degli open-world più vasti e stupefacenti - #S.T.A.L… -

Ultime Notizie dalla rete : impressiona nuove S.T.A.L.K.E.R. 2 impressiona in nuove immagini e promette uno degli open-world più vasti e stupefacenti Eurogamer.it Rossi: «Sarri intelligente a gestire Dybala e Cr7. Champions? Se la giocherà»

Paolo Rossi ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport commentando il nono scudetto consecutivo della Juve. NONO – «Adesso è più facile, ma non bisogna sottovalutare i meriti della Juve: anche ...

Juve, Paolo Rossi: "Dybala e Ronaldo saranno decisivi anche in Champions"

Pablito, cosa la impressiona di questa striscia? «La regolarità e la programmazione. La società vuole sempre crescere: credo sia questa la missione di Andrea Agnelli. E i risultati ne sono la consegue ...

Paolo Rossi ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport commentando il nono scudetto consecutivo della Juve. NONO – «Adesso è più facile, ma non bisogna sottovalutare i meriti della Juve: anche ...Pablito, cosa la impressiona di questa striscia? «La regolarità e la programmazione. La società vuole sempre crescere: credo sia questa la missione di Andrea Agnelli. E i risultati ne sono la consegue ...