Roma: litiga con la fidanzata e si butta dalla terrazza del Pincio (Di domenica 26 luglio 2020) Un ragazzo di 21 anni, la cui identità non è stata ancora rivelata, è morto precipitando dalla terrazza del Pincio dopo aver litigato con la fidanzata. È stata proprio la giovane a chiamare i soccorsi; ora sul caso indagano i carabinieri che cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Il litigio con la fidanzata Il dramma è iniziato intorno alle 2.20 della notte tra sabato 25 luglio e domenica 26. I due ragazzi, una coppia di giovani fidanzati, si trovavano al Pincio per una passeggiata, dopo aver trascorso una serata con alcuni amici. Secondo quanto raccontato dalla giovane, che ha assistito alla scena, i due hanno iniziato a litigare mentre si trovavano all’altezza di Viale di ... Leggi su thesocialpost

