Pesaro Urbino, positivo al coronavirus va a una festa: 70 in isolamento e 5 contagiati (Di domenica 26 luglio 2020) Nonostante fosse risultato positivo al coronavirus, è andato a una festa: 70 persone che si trovavano nello stesso locale sono finite così in isolamento e, di queste, cinque sono risultate contagiate dal Covid-19. È quanto successo nelle Marche, a Pesaro Urbino, dove nelle ultime ore è emerso un focolaio a causa anche di un altro episodio simile. Si tratta di una persona che pur avendo i sintomi del coronavirus è andata a una cena con altre 30 persone, ora tutte in isolamento. I due casi registrati dal Gores hanno fatto scattare subito gli approfondimenti epidemiologici per l’alto numero di contatti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 938 tamponi: 528 nel percorso nuove diagnosi e 410 nel percorso guariti. ... Leggi su ilfattoquotidiano

