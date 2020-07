Parma-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la vittoria esterna di Brescia, il Parma di Roberto D’Aversa sfiderà, il 28 luglio alle 19.30, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in piena corsa secondo posto. Emiliani non con grandissime ambizioni di classifica, ma che sicuramente vorranno proseguire con la continuità dopo i tre punti contro le Rondinelle. La Dea, invece, è riuscita a stappare un punto prezioso contro il Milan e punta a piazzarsi alle spalle della Juventus. L’obiettivo è candidarsi, anche per l’anno prossimo, come antagonista principale ai bianconeri. Parma – Spazio al 4-3-3 con Kulusevski, Inglese e Gervinho. Kucka, Grassi e Kurtic a centrocampo mentre Hernani, Scozzarella e Cornelius sono out. Atalanta – Probabile turn over. Dovrebbero ... Leggi su sport.periodicodaily

Alle 21.45 di domenica 26 luglio alla Juventus basterebbe una vittoria contro la Sampdoria per chiudere definitivamente i giochi scudetto, ma visto l’andazzo delle ultime settimane, l’aritmetica forni ...

Se il campionato si assegnasse solo in base alle trasferte, l’Inter sarebbe di gran lunga prima. Lontano da San Siro i nerazzurri hanno raccolto 40 punti in 18 partite. Sette in più di quanti ne abbia ...

